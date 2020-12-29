В кабмине не поддержали запрет на быструю перемотку титров к фильмам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о запрете быстрой перемотки титров к фильмам, которые транслируются по телевидению. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и другие депутаты.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Инициативой предлагается дополнить закон "О государственной поддержке кинематографии РФ статьей, вводящей запрет на сокращение времени демонстрации заключительных титров кинофильма (менее одной минуты с начала их показа) при показе на телеканале вне зависимости от согласия правообладателя. Также в указанный период запрещается ускорять показ титров.

"Следует отметить, что предлагаемые законопроектом изменения, связанные с особенностями показа кинофильмов на телеканалах, в большей степени направлены на определение прав и обязанностей телеканалов и правообладателей и не являются предметом правового регулирования закона", - говорится в отрицательном проекте заключения кабмина. В правкомиссии также отмечают, что лица, принявшие участие в создании фильма, как правило, указываются в начальных титрах, демонстрируемых в полном объеме без ускорения, то есть информированность зрителей о фильме уже обеспечена. "Законопроект, устанавливая обязательства телеканалов по демонстрации титров к фильму, ограничивает закрепленные гражданским законодательством права авторов и правообладателей произведений на определение порядка использования произведений", - добавляют там.

Ранее Ямпольская сообщала о намерении переписать и заново внести в Госдуму находившийся в портфеле комитета по культуре законопроект на эту тему. По мнению главы комитета, утрата "пиетета к культуре" в российском обществе "началась с этой бешеной перемотки титров, с этого неуважения к людям, которые делают фильм".