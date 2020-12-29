Число заместителей министра культуры сократят до четырех

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число заместителей министра культуры РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить Министерству культуры Российской Федерации иметь 4 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 8 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в тексте.

Сейчас у министра культуры РФ шесть заместителей. Среди них первый заместитель Сергей Обрывалин, статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, заместители министра Максим Ксензов, Николай Овсиенко, Владимир Осинцев и Ольга Ярилова.

Согласно сообщению на сайте правительства, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.