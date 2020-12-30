Росконцерт провел около 700 живых мероприятий на фоне пандемии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Росконцерт" провел около 700 концертов и театральных показов в живом формате в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"2020-й год стал большим испытанием для культуры. В условиях постоянно меняющейся эпидемиологической ситуации и, как следствие, частых переносов мероприятий Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" удалось реализовать почти 700 живых концертов и спектаклей", - отметили в пресс-службе.

Так, благодаря федеральной программе "Большие гастроли" в 67 городах прошли 500 театральных показов 76 театров. В рамках запущенной Министерством культуры программы "Мы - Россия" с 1 сентября до конца года в 65 городах состоялось 88 концертов 15 ведущих музыкально-хореографических ансамблей страны. Региональные зрители увидели выступление Хора им. Пятницкого, Оркестра им. Осипова, театра танца "Гжель", ансамблей "Вайнах" и "Березка" и других коллективов. Более 40 живых концертов с участием пианиста Дениса Мацуева, оперных звезд Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ильдара Абдразакова, виолончелиста Бориса Андрианова и других выдающихся музыкантов были организованы в России и за рубежом в рамках творческих проектов и обменных дней культуры.

Больше половины мероприятий транслировались онлайн. "В этом году для нас было особенно важно сохранить связь зрителя с искусством, создать условия для проведения как офлайн-, так и онлайн-мероприятий, чтобы как можно больше людей смогли послушать концерты и посмотреть спектакли ведущих российских творческих коллективов, и в этом смысле мы сделали большой шаг в цифровом развитии", - отметил генеральный директор "Росконцерта" Андрей Малышев.

Трансляции "Больших гастролей Онлайн" собрали 25 млн просмотров. В интернете можно было также наблюдать за Всероссийским конкурсом артистов балета и хореографов и Всероссийским музыкальным конкурсом. Фестивали культуры стран ШОС и БРИКС из-за пандемии были заменены фильмами-концертами.