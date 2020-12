Гитарист Uriah Heep рассказал, что группа запишет новые песни и приедет в Россию

ЛОНДОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская рок-группа Uriah Heep, которая из-за пандемии не сумела добраться до России, обязательно выступит перед своими поклонниками в этой стране. Как сообщил в беседе с ТАСС Мик Бокс - бессменный гитарист коллектива, отметившего в 2020 году 50-летие с момента выхода дебютного альбома, квинтет также намерен записать новые композиции, хотя сроки и сдвинутся из-за COVID-19.

Кроме того, в эксклюзивном интервью по видеосвязи музыкант поведал, как проводит время на карантине, почему не собирается на пенсию, где хранит свои многочисленные гитары и какими ему запомнились ушедшие осенью этого года из жизни сразу два бывших участника "золотого состава" Uriah Heep.

"Мы приедем к вам"

"Из-за этой пандемии мы перестали отмечать наш 50-летний юбилей. Много чего произошло. Из жизни ушли [ударник] Ли [Керслейк] и [клавишник, гитарист и автор большей части материала 1970-х годов] Кен Хенсли. Это было очень грустное время для сообщества Uriah Heep. Но мы надеемся, что со временем COVID-19 исчезнет и мы вновь начнем давать концерты, как раньше", - рассказал 73-летний музыкант, проживающий на севере Лондона.

"Мы должны отметить 50-летие группы, что помешал нам сделать коронавирус. Мы очень хотим этого. Изначально мы планировали большую программу - акустические и традиционные выступления, но потом все прекратилось из-за коронавируса. Если быть до конца честным, то многие компании, с которыми мы сотрудничали при подготовке оформления сцены, возможно, уже больше не существуют. Мы должны заново все продумать. Но это не помешает нам отметить юбилей. Мы обязаны сделать это ярко и громко, потому что для любой группы это важная веха", - добавил Бокс.

Коснувшись темы отмены мартовского тура коллектива по РФ и его переноса на апрель 2021 года, он признался, что "Россия занимает большое место в сердце рок-н-ролла" Uriah Heep.

"Мы стали первой крупной рок-группой, которая дала концерты в Москве в декабре 1987 года в "Олимпийском", где мы сыграли для тысяч людей. Хочу сказать нашим поклонникам: мы приедем к вам, у нас запланировано турне на 2021 год, мы внимательно следим, можно ли его провести [в эти даты]. И если да, то мы будем с вами. А если его придется перенести, сохраняйте ваши билеты, и мы будем надеяться на то, что оно состоится позднее в течение года. Мы любим играть в России, быть там, для нас это наслаждение, у нас фантастические поклонники, и надеемся, что все сложится", - подчеркнул гитарист.

Новые композиции впереди

Говоря о творческих планах группы, Бокс сообщил, что, хотя пандемия и внесла в них коррективы, он всерьез рассчитывает на возвращение в студию, как только это станет возможным. "На январь 2021 года у нас была намечена подготовка к репетициям перед записью новых песен, а записать их мы должны были в феврале. У нас была зарезервирована студия и все остальное. Однако потом началась новая волна пандемии, а в Лондоне ввели четвертый [максимальный] уровень ограничений, так что теперь это нереально. И нам придется передвигать сроки до тех пор, пока мы не сможем это сделать. Но мы определенно запишем новые композиции", - пообещал музыкант.

"Мне кажется, не стоит обращать внимания на эти превратности судьбы, и, возможно, в конце что-нибудь получится. Мы обязательно сделаем это. У нас тот же продюсер Джей Растон, с которым мы выпустили [в 2018 году] наш последний альбом Living the Dream. Мы все готовы осуществить задуманное, осталось только дождаться времени, чтобы сделать это", - отметил он.

Грандиознее, лучше и больше

При этом Бокс посетовал на то, что современная музыкальная индустрия не позволяет выпускать новые работы так же быстро, как в 70-х годах прошлого столетия, а круг интересов людей значительно расширился благодаря новым технологиям. "Когда мы впервые собрались вместе, мир выглядел совершенно по-другому, музыкальная индустрия определенно была иной. Вы подписывали контракт с продюсерской компанией на шесть альбомов, и вы росли вместе с ней, а она росла вместе с вами. Но сегодня это невозможно. Инфраструктура записывающих компаний теперь иная, нежели когда-то", - констатировал он.

"Мы стараемся двигаться вперед, но определенные альбомы заперты во времени. Что я пытаюсь сказать: в 70-х годах не было такого разнообразия, как сегодня. Тогда были музыка, мода и спорт, и именно этим интересовались люди. А сегодня лишь на одном вашем айфоне больше разнообразия. Устройства стали очень мощными", - добавил Бокс.

"Наша первая пластинка [...Very 'Eavy ...Very 'Umble, 1970] отличалась многожанровостью, представляла собой подборку песен от Gypsy и [выдержанных в стиле] металла до джазовых и блюзовых композиций, рока, а также фолка, как в песне Come Away Melinda. В процессе работы над нашим вторым альбомом Salisbury [1971] мы выросли еще больше, у нас появились ходы, характерные для прогрессив-рока. Если мы хотели осуществить что-то, то на следующей неделе это было уже готово. Сегодня вы сначала должны провести встречу с бухгалтерами, менеджерами, представителями записывающей компании, чтобы понять, осуществимо ли это в финансовом плане. Но даже в таком случае - и мы испытали это на собственной шкуре - мы сами платим за все это. Вы думаете, что платит записывающая компания, но в реальности платите вы", - заметил со смехом Бокс.

"Раньше вы писали музыку, куда бы это вас ни заводило, не было проторенных дорог, не существовало сладких трехминутных песенок, как в конце 60-х годов, когда все было так сладко и мило, а люди в костюмчиках производили танцевальные движения", - напомнил он. "Потом пришли мы вместе с [другими британскими группами] Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, мы играли рок, у нас были длинные волосы, расклешенные брюки, стены из усилителей Marshall, просто огромные конструкции позади нас, это было великолепно. Это всегда было грандиознее, лучше и больше. Это также было и восстание, этот переход из 60-х в 70-е", - сказал собеседник.

Никакой пенсии

Бокс признался, что из-за карантина сидит так много времени дома, как никогда в своей жизни. "Я провожу больше времени с семьей. Я никогда не находился так долго дома, никогда, за всю мою карьеру. Так что я занимаюсь домашними делами, стремлюсь всегда быть при деле. Я прихожу в свой офис, свою музыкальную комнату по утрам и стараюсь не смотреть на часы и работать", - сообщил он.

Гитарист подчеркнул, что оставлять профессию не собирается. "Я употребляю это слово (retire, обозначающее уход на пенсию - здесь и далее прим. ТАСС) лишь тогда, когда мне нужно поменять колеса на автомобиле, если идет снег. И тогда я re-tyre (меняю резину). Я думаю, что мы так долго занимаемся этим, поскольку любим свое дело. И ты не понимаешь, с какой стати должен подводить какие-то итоги. Я также думаю, что твой образ жизни меняется по мере того, как ты стареешь, поскольку здоровье становится твоим богатством. Пока ты здоров, ты занимаешься тем, что любишь. Мы заботимся о себе, чтобы продолжать играть еще долгое время", - пояснил он.

Полсотни гитар по всему миру

Вынужденный карантин Бокс проводит со своими музыкальными инструментами, хотя, конечно, не все они находятся в его лондонском доме. Всего у него более полусотни гитар, однако часть из них разбросана по всему миру. "У меня 50-60 [инструментов], где-то около того. Мы храним многое из нашего оборудования в Манчестере. У меня есть гитары во Франции, в США, в Австралии. Я оставляю их там, чтобы не нужно было летать с ними. Поэтому, куда бы я ни приезжал, мои гитары уже там", - сказал собеседник, за спиной которого виднелась стойка с несколькими музыкальными инструментами.

Взяв один из них, он обратил внимание: "Здесь написано "50 лет" в честь нашего юбилея и обозначены мои инициалы. Вы всегда должны относиться к гитарам, исходя из принципа TLC (Tender, Love and Care), то есть с нежностью, любовью и вниманием, настраивать их, играть на них, хранить их при правильной температуре. Но, честно скажу, у меня не хватает терпения делать полную настройку инструмента. Я обычно отсылаю их в небольшой магазин, расположенный недалеко от того места, где живу. Там их отлично настраивают. Для гитары у меня сравнительно небольшие ладони, благодаря чему я выработал собственный, узнаваемый стиль. Мне нужно довольно быстро двигаться по грифу, что следует учитывать при настройке. К счастью, в этой небольшой фирме все это принимают во внимание".

"Я думаю, что любую гитару, которая у вас оказывается, вы стараетесь приспособить под себя, изменить высоту струн, их толщину. Кто-то любит толстые струны, так как ему больше нравится глубина их звучания, а другие выбирают струны для банджо, играют с подтяжкой, у всех свои требования, но с годами начинаешь понимать, что подходит именно тебе. Я точно знаю, что хочу. Но это приходит с опытом. Очень важно применять принцип TLC. Всегда, и они (гитары) никогда вас не подведут", - добавил музыкант.

О Хенсли и Керслейке

Бокс рассказал, что часто вспоминает своих бывших коллег по группе. "О, у меня так много воспоминаний. Моя голова заполнена мыслями обо всех ребятах: [басистах] Гэри Тэйне, Джоне Уэттоне, Треворе Болдере, [вокалисте] Дэвиде Байроне, а теперь еще Кене и Ли. Мы вместе шли по жизни, мы, по сути, посещали один университет, мы путешествовали вместе и знали хорошие и плохие стороны друг друга. Мы были вместе, когда это было важно, на сцене мы были непобедимы, мы являлись очень сильной командой в этом отношении. И это сохранялось на протяжении многих лет", - сообщил он.

Лучшие песни

Отвечая на вопрос, какие композиции за полувековую историю коллектива он считает наиболее удачными, Бокс заявил, что "лучшая - это всегда та, что на подходе, та, которую еще только предстоит записать". "Если не верить в это, то ты забуксуешь и не продвинешься вперед, а мы - группа, которая смотрит в будущее", - добавил гитарист.

"На нашем творческом пути были определенные вехи, которые оказались волшебными. Например, наша работа над [четвертым] диском Demons and Wizards [1972], обложку которого оформил Роджер Дин, а музыку и дизайн альбома объединяла фантазийная тема. Эта самая пластинка, например, а также песня с нее Easy Livin’ стали очень популярными во всем мире. Это позволило нам до настоящего момента побывать в 62 странах. Безусловно, это был прорыв", - сказал он.

"Это одна из реперных точек на нашем творческом пути, но их на протяжении многих лет было немало. Когда в 80-х годах мы записали [14-й альбом] Abominog [1982], он стал очень популярным в Америке, мы сделали видеоклипы, их крутили на [телеканале] MTV. Это было очень важное время, - отметил Бокс. - Потом были [19-й альбом] Sea of Light [1995] и, конечно, наша последняя пластинка Living the Dream, которую спустя 50 лет [с момента основания Uriah Heep] люди называют лучшей в нашей карьере. Именно поэтому мы с нетерпением ждем нашего следующего альбома, надеясь, что он окажется еще сильнее".

Бессменный гитарист

Бокс - единственный бессменный участник коллектива, который с момента своего создания насчитывал почти два десятка различных составов. Однако он отказался назвать символическую сборную, в которую вошли бы пять лучших музыкантов за всю историю Uriah Heep.

"Назвать один лучший состав - это слишком сложная задача. Вы можете создать мне проблемы", - смеясь, сказал гитарист.

"Очень сложно ответить. Это вопрос времени. С одной стороны, это классический состав группы - Бокс, Байрон, Керслейк, Тэйн, Хенсли. Это был весьма сильный состав. На протяжении многих лет у нас было несколько сильных составов, с [вокалистом Питом] Голби, [клавишником Джоном] Синклером, [басистом] Бобом [Дэйсли]. Очень важно, что музыканты, которые приходили в группу, были крутыми профессионалами, и это позволяло удерживать планку Uriah Heep на самом высоком уровне", - подытожил собеседник агентства.

История коллектива

Группа Uriah Heep была основана в 1969 году. В то время Великобритания готовилась отметить 100-летие со дня смерти Чарльза Диккенса (1812-1870), и имя великого писателя было у всех на слуху. В один прекрасный день менеджер практически никому не известной рок-команды Spice Джерри Брон пришел к своим подопечным и предложил им взять новое название - в честь отрицательного персонажа романа "Дэвид Копперфильд". Этот вариант был сходу единогласно отвергнут, но по иронии судьбы именно на нем в конечном счете остановились музыканты.

Свою первую пластинку группа выпустила в 1970 году, а всего ее студийная дискография включает два с лишним десятка альбомов, из которых 13 были записаны вместе с Хенсли. Он сочинил практически весь материал либо единолично, либо в соавторстве с коллегами. Работы коллектива разошлись тиражом более 40 млн экземпляров. Общее число участников, в разные годы побывавших в его рядах, превышает 20 человек.

В настоящее время в состав квинтета, помимо Бокса, входят вокалист Берни Шоу и клавишник Фил Лэнзон, играющие вместе уже более четверти века. За ритм-секцию отвечают Дэйви Риммер и Расселл Гилбрук.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса "Олимпийский" в общей сложности 180 тысяч зрителей. Повторно группа посетила столицу лишь 9 лет спустя, совершив тогда же первое турне по стране. С тех пор ее гастроли в России проходят на регулярной основе.