"Непосредственно Каха", "Довод" и российские сериалы: что зрители смотрели на каникулах

Новогодние каникулы — то время года, когда хочется укутаться в теплое одеяло, взять тазик оливье и зависнуть перед телевизором. И хотя обычно музеи, театры, парки и кинотеатры поощряют быть более активными, начало этого года проходило в более спокойном режиме и лучшей стратегией было оставаться дома. Тем более что с развитием видеосервисов смотреть различные новинки кино или, наоборот, хорошо проверенную классику стало намного проще. Сериалы Так, по данным сервиса OKKO, за десять дней зрители посмотрели в среднем по 11 фильмов, эпизодов сериалов и футбольных матчей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными сериалами оказались "257 причин, чтобы жить", "Викинги" и "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом. Среди зрителей сервиса "Амедиатека" пользовались спросом два последних шоу, а также "Противостояние", "Темные начала" и новый сериал с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь".

Описание Кадр из сериала "Отыграть назад" © Пресс-служба Амедиатеки

В целом среди сериалов на большинстве онлайн-сервисов самыми популярными обычно оказывались оригинальные проекты собственного производства. На Start зрители отдали предпочтение проектам "257 причин, чтобы жить", "Пассажиры", "Гранд", "Хороший человек", "Содержанки" и "Бывшие", третий сезон которого выйдет уже совсем скоро — 21 января. На "Кинопоиск HD" удачно стартовал новый проект "Настя, соберись" с Любовью Аксеновой, а также пользовались спросом и другие оригинальные сериалы сервиса, например "Проект "Анна Николаевна", "Последний министр" Романа Волобуева со специальными новогодними эпизодами и осенняя премьера — "Беспринципные". Более того, на "Кинопоиск HD" смотрели эксклюзивные зарубежные сериалы: новый фантастический проект от BBC по Терри Пратчетту "Стража" и второй сезон фэнтези "Открытие ведьм". На more.tv, по словам пресс-службы, зрители решили посмотреть "Психа" Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли — его последний эпизод вышел как раз в конце года. Также внимание пользователей сервиса привлекли известные турецкие сериалы, где игра страстей кипит на протяжении многих десятков серий, например "Великолепный век" и "Черная любовь". По словам директора по развитию видеосервиса Wink Антона Володькина, "Псих" полюбился и их пользователям.

Также в его топе еще один российский сериал "Чики" и документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству "Мумий Тролль". А на Premier первое место по просмотрам занял сериал "Обычная женщина". На втором и третьем местах оказались комедийные проекты — новые серии ситкома "СашаТаня" и шоу Comedy Club. Фильмы В жанре полного метра предпочтения зрителей в основном разделились между российскими и голливудскими новинками. Комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" про двух сочинцев Каху и Серго покорила в этом году не только российский кинопрокат, оказавшись в первой десятке по сборам, но и стриминги. Фильм смотрели на видеосервисах OKKO и Start. Вместе с ним в лидерах находится еще одна российская комедия "Последний богатырь", ее продолжение как раз вышло в начале праздников и собрало в прокате почти 1,7 млрд рублей.

Описание Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла" © Disney

На OKKO популярностью пользовались картины "Глубже" с Александром Палем и Любовью Аксеновой и "Комета Галлея", а на Premier в топ-10 вошли три эксклюзивные премьеры сервиса — новогодняя лирическая комедия Оксаны Бычковой "Чего хочет Слава?", фильм Семена Серзина "Человек из Подольска", ставший лауреатом фестиваля "Кинотавр", и комедия с Петром Федоровым "МиниМакс". На "Кинопоиск HD" зрители тоже отдавали предпочтение премьерным фильмам. Так, самым популярным по количеству смотрящих подписчиков проектом в начале этого года стал полнометражный экшен франшизы "Мажор" с Павлом Прилучным. Он показал рекордный старт на платформе и достиг полумиллиона просмотров за первые десять дней после премьеры. Также в топе оказались фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года, — "Еще по одной", "Самый новый год!" и "Неадекватные люди 2".

Описание Кадр из фильма "Неадекватные люди 2" © MEGOGO Distribution