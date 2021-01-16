Сын татарского композитора Жиганова передаст личный архив отца Музею музыки

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Сын татарского композитора, автора восьми опер Назиба Жиганова - Иван Жиганов - передаст материалы из личного архива отца Российскому национальному музею музыки. Это рукописи, дневники, рассказы, письма и партитуры, сообщил в субботу гендиректор музея, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, комментарий которого предоставила пресс-служба Российского национального музея музыки.

"Обсудив с Иваном Жигановым, сыном и наследником выдающегося советского музыканта, художественным руководителем и директором Детского музыкального театра "Домисолька", вопрос сохранения и популяризации рукописного архива композитора, мы пришли к обоюдному согласию о передаче фонда в Российский национальный музей музыки", - сказал он.

Как уточнил Брызгалов, речь идет о передаче музею личного архива композитора Жиганова, это литературное и музыкальное наследие: рукописи, дневники, рассказы, партитуры и письма, в том числе Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Генриха Литинского и других именитых композиторов. В первую очередь, это необходимо для внесения материалов в государственный каталог Музейного фонда России, а также для открытия отечественным и зарубежным специалистам широкого доступа к наследию композитора.

"Я надеюсь, что в ближайшее время удастся представить данные материалы в выставочных пространствах Музея музыки и Музея-квартиры Н. Г. Жиганова в Казани, который входит в состав Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров. Для нас очень важно, чтобы архив столь значимого советского композитора был представлен как в столице нашей страны, так и в Татарстане", - сказал Брызгалов.

По его словам, Жиганов - крупная фигура в отечественной музыкальной культуре, творческое наследие композитора имеет большую музейную ценность и представляет особый интерес для профессионального сообщества. Сегодня материалы, связанные с жизнью Жиганова, хранятся в Музее-квартире Н. Г. Жиганова (филиале Национального музея Республики Татарстан) и в фондах Российского национального музея музыки. Это эскизы костюмов к постановкам опер и балетов в Казани, сцены из спектаклей, в том числе гастроли Татарского театра оперы и балета в Москве в 1986 году, издания и грамзаписи сочинений, редкие фотографии и ряд других ценных материалов.

15 января исполнилось 110 лет со дня рождения Жиганова (1911-1988). Он автор восьми опер, трех балетов, 17 крупных симфонических произведений, сюит, песен, большого числа камерных, вокальных и инструментальных сочинений. Более 40 лет Жиганов руководил Казанской государственной консерваторией, сейчас учреждение носит его имя. В Казани именем татарского композитора также названа улица в Советском районе.