Сергей Женовач вручит памятные "Чайки" артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вручение памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ, посвятившим этому театру не одно десятилетие своей жизни, состоится в воскресенье в Портретном фойе театра. Церемонию награждения проведет художественный руководитель - директор МХТ Сергей Женовач, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Церемония вручения памятных "Чаек" и чествование награжденных артистов и сотрудников Московского Художественного театра проходят ежегодно", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что по традиции бронзовыми "Чайками" награждаются те, кто проработал в театре 15 лет, серебряными - 25 лет, золотыми - 30, 35 и 40 лет. А те, кто служит в театре 45, 50 лет и более, получают ювелирные изделия с символикой МХТ.

"В этом году в числе награжденных: народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко (55 лет), народный артист РСФСР Станислав Любшин (40 лет), историк театра, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Смелянский (40 лет), заслуженная артистка России Марина Брусникина (35 лет), актриса Алена Хованская (30 лет), заслуженная артистка РФ Наталья Рогожкина (25 лет), актриса Ксения Лаврова-Глинка (15 лет), актриса Светлана Колпакова (15 лет) и другие", - перечислила пресс-атташе. "В общей сложности памятных знаков удостоены 55 человек", - добавила она.

О памятном знаке "Чайка"

Из истории известно, что традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" подарили Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело.

В 2019 году был представлен новый дизайн значков, его автором стал главный художник МХТ имени А. П. Чехова Александр Боровский.