Фонд кино намерен в феврале или начале марта определить лидеров кинопроизводства в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет Фонда кино планирует собраться для определения лидеров отечественного кинопроизводства и провести питчинг для них в конце февраля или начале марта. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель совета Фонда кино, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Совет соберется для того, чтобы утвердить список лидеров, и тогда определит даты питчинга. Точные даты назвать пока сложно, но думаю, это будет в конце февраля - начале марта", - сказал Толстой.

Он подчеркнул, что совет не намерен затягивать с этим вопросом, "чтобы как можно быстрее раздать компаниям-производителям средства, чтобы они могли начать работу, чтобы не потеряли сезон".

По словам Толстого, определение лидеров может потребовать уточненных критериев, так как из-за пандемии коронавируса и введения ограничений на работу кинотеатров снизилась их посещаемость. В 2020 году при составлении рейтинга кинокомпаний эксперты учитывали зрительскую оценку: посещаемость фильмов компании в кинотеатрах РФ, за рубежом, их телевизионный рейтинг. Кроме того, во внимание традиционно берется профессиональная оценка: количество наград на кинофестивалях и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами, а также продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов.

Толстой также сообщил, что Федор Соснов, назначенный в декабре 2020 года врио главы Фонда кино, пока продолжает работу на этой позиции. По словам Толстого, он поддержал бы кандидатуру Соснова на утверждение в должности главы фонда.