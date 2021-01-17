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Пандемия COVID-19

Толстой считает, что театры могли бы безопасно вернуться к заполняемости в 50%

Советник президента по культуре считает, что "театр ничуть не опаснее самолета или торговых центров" в плане риска заразиться коронавирусом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Столичные театры и музеи могли бы безопасно принимать зрителей и посетителей при заполняемости до 50%. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье высказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

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"Театр ничуть не опаснее самолета или торговых центров, где ограничения действуют в меньшей степени или не действуют совсем. Мне кажется, что театры и музеи вполне могли бы работать чуть с большей загрузкой, хотя бы 50%", - сказал он.

Толстой подчеркнул, что приоритетом должно оставаться здоровье сотрудников и посетителей. "Но и музеи, и театры уже оснащены необходимыми устройствами для обработки воздуха, разметкой для социальной дистанции. Потом, началась вакцинация, - заметил советник президента. - Будем надеяться, что постепенно ограничения будут сниматься и в какой-то момент можно будет собирать полные залы".

Ранее Министерство культуры России продлило ограничения на работу подведомственных учреждений в Москве на фоне пандемии коронавируса до 21 января. Ограничение максимального числа зрителей в подведомственных театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы составляет 25% от вместимости зала. Также приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Теги
РоссияТолстой, Владимир ИльичПандемия COVID-19
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