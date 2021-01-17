Сергей Женовач вручил памятные "Чайки" артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Артисты и сотрудники Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ, проработавшие в театре не одно десятилетие, в воскресенье были награждены памятными "Чайками" за выслугу лет. Церемония прошла в Портретном фойе театра, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели отметить это событие 26 октября - в день рождения Московского Художественного театра. Но пандемия нам помешала. Мы выбрали сегодняшний день, это день рождения Константина Сергеевича Станиславского. Пусть дата не круглая - 158 лет со дня рождения, но знаковая", - сказал художественный руководитель - директор МХТ Сергей Женовач, открывая церемонию.

Он вручил 35 памятных именных знаков "Чайка". Первыми бронзовые "Чайки" получили сотрудники, проработавшие 15 лет. "Как я ждала этого дня. Я так завидовала тем, кто уже имеет такие знаки. И сегодня я невероятно счастлива. Я работаю в лучшем театре, и я вас очень люблю", - сказала награжденная актриса Ксения Лаврова-Глинка.

Следующими получили серебряные награды те, кто работает в МХТ 25 лет. В их числе, в частности, заслуженный артист РФ Олег Тополянский. "Спасибо моим педагогам, моим коллегам, кто был рядом все эти годы", - сказал актер. "Меня принимал Олег Николаевич Ефремов, - отметил он. - И сегодня я смело могу сказать, что ровно полжизни провел в Московском Художественном театре".

Золотые "Чайки"

Затем Женовач приступил к вручению золотых "Чаек" за 30, 35 и 40 лет работы. "Я обладатель уже третьей "Чайки", - сказала заслуженная артистка России Алена Хованская. - Принимая награду, думаю о своих мастерах: Олег Табаков, Авангард Леонтьев и, конечно, Олег Николаевич Ефремов, который принял меня в этот театр. Спасибо мхатовцам, у которых я училась, учусь и продолжу учиться".

Такой же награды за 35 лет работы удостоена режиссер Марина Брусникина, за 40 лет золотую "Чайку" получили народный артист РСФСР Станислав Любшин. "Хотел быть кратким, пожелать, чтобы жить долго и не хворать. Но не могу отказаться от воспоминаний. В далеком 1952 году я побывал на мхатовском спектакле "Три сестры", и Ангелина Степанова говорила, согласно пьесе: "В Москву, в Москву…" И я приехал в Москву, в МХТ. Любовь - страшное чувство, а любовь к театру еще страшнее, - считает актер. - И мог бы я представить, что Ангелина Осиповна Степанова будет моей партнершей в мхатовских спектаклях и во МХТ я попаду благодаря Олегу Ефремову и Анатолию Васильевичу Эфросу. Поэтому сегодня скажу словами своего героя из "Пяти вечеров": "Чем старше человек, тем он оптимистичнее смотрит на жизнь, потому что лучшее впереди".

"За 45 лет работы в МХТ получают золотую "Чайку" с изумрудом", - сказал Женовач. Ее обладательницей стала Наталья Виноградова, заместитель директора МХТ им. Чехова. "Корабль Московского Художественного театра - мощный, населенный, он идет, несмотря на пандемию, на болезни, и каждый день мы открываем двери и с радостью встречаем зрителей", - отметила она.

За 50 лет работы в МХТ был удостоен золотой "Чайки" артист Вячеслав Жолобов, и за 55 лет работы - народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Оба артиста из-за ограничительных мер пропустили церемонию. Как заверил Женовач, награды им будут переданы. Он также отметил, что за 65 лет работы в МХТ награждена старший помощник режиссера Александра Кулыбина. Почетный знак передали ее племяннице, так как заслуженный работник культуры не дожила до церемонии.

Памятные знаки вручили не только артистам, но и работникам технических служб, осветителям, машинистам сцены, других подразделений театра, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ.

О памятном знаке

Традиция вручения памятных знаков родилась в 1901 году, когда первые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня".

В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших в театре 15 и 25 лет.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело.

В 2019 году был представлен новый дизайн значков, его автором стал главный художник МХТ имени А. П. Чехова Александр Боровский.