Толстой передал орден Александра Невского актрисе Раисе Максимовой

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой передал орден Александра Невского актрисе Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова, народной артистке России Раисе Максимовой. Вручение состоялось в воскресенье в рамках награждения работников МХТ памятными "Чайками", передает корреспондент ТАСС.

"Мне очень приятно, что мне выпала такая миссия - вручить редкий и очень почетный орден Александра Невского Раисе Викторовне Максимовой, - отметил советник президента. - Вы потрясающая красавица. Я так восторгался, когда посмотрел ваше интервью с Ренатой Литвиновой, прочитал все, что в последнее время писали о вас, интервью, которые вы давали. Вы - легенда МХТ, и огромное счастье быть рядом с вами".

В свою очередь актриса поблагодарила президента России Владимира Путина, подписавшего указ о награждении. "Я буду с большим трепетом хранить и иногда надевать этот орден. И я уверена, что все мои дети, внуки и правнуки будут свято хранить и тоже с огромной благодарность вспоминать о своей бабушке", - заметила она.

"Я могла бы многое рассказать о 65 годах, которые я здесь провела, про всех "стариков", с которыми я играла, - сказала Максимова. - Но дело не в этом. А я хочу сказать, что всю свою творческую жизнь я посвятила и продолжаю посвящать, играть в нашем любимом Художественном театре".

Актриса добавила, что в свой 91 год продолжит работать, "пока голова соображает и ноги носят".