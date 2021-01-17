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Умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Ему был 81 год
Фил Спектор (слева) AP Photo/Jae C. Hong, Pool
Описание
Фил Спектор (слева)
© AP Photo/Jae C. Hong, Pool

ТАСС, 17 января. Американский продюсер, композитор и музыкант Фил Спектор умер в возрасте 81 года в штате Калифорния. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на калифорнийский департамент исправительных учреждений.

По его данным, смерть наступила по естественным причинам.

Спектор сотрудничал с британской рок-группой The Beatles, когда она работала над альбомом Let it Be, с бывшими участниками "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном, а также с Йоко Оно, Шер, Тиной Тернер и рядом других исполнителей. С 2009 года он отбывал тюремный срок за совершенное в 2003 году убийство актрисы Ланы Кларксон.

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