Фестиваль Юрия Башмета в Москве откроется премьерой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Второй Зимний международный фестиваль искусств в Москве под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета откроется в понедельник премьерой музыкально-литературного действа "Есенин и Маяковский". Об этом сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства".

"Фестиваль откроется 18 января и сразу - премьерой. В концертном зале "Зарядье" пройдет музыкально-литературное действо "Есенин и Маяковский", посвященное двум гениям поэзии, ярым антагонистам XX века. В роли чтеца выступит Михаил Пореченков", - рассказали организаторы смотра. Башмет в этот вечер встанет за пульт камерного оркестра "Солисты Москвы".

Еще одна мировая премьера запланирована на 10 февраля, когда гости МХАТ им. Горького увидят музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова. Всего в рамках фестиваля зрителей ждут 12 концертов на семи площадках. Свой день рождения 24 января Башмет по традиции проведет в компании коллег-музыкантов на сцене Концертного зала им. Чайковского.

В афише есть полюбившиеся публике спектакли "Онегин. Лирическое отступление" Марины Брусникиной с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым в главных ролях (26 января), а также "Не покидай свою планету" с участием Башмета и Константина Хабенского (30 и 31 января).

Для москвичей выступят знаменитые солисты из разных стран: скрипач Максим Венгеров, пианисты Ефим Бронфман и Ксения Башмет, джазмен Игорь Бутман и его биг-бэнд, французский арфист Ксавье де Местр и его соотечественник, пианист Давид Фрай, баритон Маттиас Герне и гитарист Нико Кук из Германии, швейцарская скрипачка Патрисия Копачинская, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Также в фестивале примут участие сразу три коллектива Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы", симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Фестиваль пройдет при поддержке столичной мэрии с соблюдением всех санитарных норм, подчеркнули организаторы.