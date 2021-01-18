"Последний богатырь: Корень зла" вновь возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сказочный фильм "Последний богатырь: Корень зла" стал лидером российского проката, собрав 135,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 января 2021 года.

Фильм вышел на экраны 1 января. Картина стала продолжением успешного семейного фэнтези "Последний богатырь". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и др.

На второй строчке рейтинга оказался фильм Wonder Woman 1984 режиссера Пэтти Дженкинс. Сборы за прошедшие выходные составили 130,4 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 14 января 2021 года. В фильме сыграли Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Уиг и др.

Третье место по кассовым сборам занял фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного, собрав 82,9 млн рублей в минувшие выходные. Премьера фильма в РФ состоялась 24 декабря. Роли в кинокартине исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и др.