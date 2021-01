Раннюю запись рок-группы Radiohead выставят на аукцион

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Кассетную запись демоверсии шести треков рок-группы Radiohead выстявят на торги. Как сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, кассета станет частью онлайн-аукциона Punk and Indie Auction, который аукционный дом Omega Auctions проведет 26 января.

К кассете также прилагаются рукописные заметки и этикетка с особым дизайном от фронтмена Radiohead Тома Йорка. По словам представителя Omega Auctions, запись содержит шесть музыкальных треков, три из которых общественность ранее не слышала: Promise Me, Boy In The Box и These Chains. Предполагается, что кассета будет продана примерно за £2 тыс. (около $2,7 тыс.).

По словам продавца, пожелавшего остаться неизвестным, он был знаком с группой еще в начале 1990-х и получил кассету в подарок от одного из участников Radiohead. Считается, что запись была сделана в период между тем, как члены группы окончили школу и подписали контракт с лейблом звукозаписи EMI Records. По словам директора аукционного дома Omega Auctions Пола Фейруэзера, уже на этих записях члены группы продемонстрировали свой потенциал. "Треки сырые, но определенно демонстрируют фантастический потенциал, который группа реализует через несколько лет", - сказал он.

Коллектив будущей группы Radiohead был собран еще в 1980-х годах. В его состав вошли Том Йорк, братья Джонни и Колин Гринвуд, Эд О'Брайен и Фил Селуэй. Все участники были учениками Абингдонской школы, расположенной в графстве Оксфордшир. Изначально группа называлась On Friday, что в переводе с английского языка означает "В пятницу". В этот день недели исполнители репетировали свои песни. Позже в 1991 году группа сменила свое название на Radiohead. Как сообщает Би-би-си, глобальный успех рок-группа получила после выхода альбомов под названием OK Computer и The Bends.