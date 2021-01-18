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Максима Ксензова освободили от должности замминистра культуры

Источник в отрасли сообщил, что это связано с сокращением этой должности
Максим Ксензов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Максим Ксензов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подтверждает информацию об освобождении Максима Ксензова от должности замглавы Минкультуры.

"Могу подтвердить", - сказала ТАСС в понедельник представитель Минкультуры, отвечая на вопрос о том, действительно ли Ксензов освобожден от должности. Ранее об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. Он отмечал, что это связано с сокращением данной должности.

Максим Ксензов был назначен замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Он курировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Ранее Ксензов также работал в Роскомнадзоре и "Национальной медиа группе".

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