Максима Ксензова освободили от должности замминистра культуры

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ подтверждает информацию об освобождении Максима Ксензова от должности замглавы Минкультуры.

"Могу подтвердить", - сказала ТАСС в понедельник представитель Минкультуры, отвечая на вопрос о том, действительно ли Ксензов освобожден от должности. Ранее об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. Он отмечал, что это связано с сокращением данной должности.

Максим Ксензов был назначен замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Он курировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Ранее Ксензов также работал в Роскомнадзоре и "Национальной медиа группе".