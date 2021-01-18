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Умер французский актер Жан-Пьер Бакри

Ему было 69 лет
Жан-Пьер Бакри Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM/Reuters
Описание
Жан-Пьер Бакри
© Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM/Reuters

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер от тяжелой болезни в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в понедельник в его окружении.

"Уход из жизни этого мастера - печальная весть, - отметил в своем Twitter один из близких друзей актера, бывший министр образования Бенуа Амон. - Мы скорбим вместе с его семьей". По словам представителей актера, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бакри снялся более чем в 50 картинах, в том числе в фильме "Чувства" (Les Sentiments, 2003), где его партнершей была Изабель Карре. В историю кино он также войдет как сценарист, удостоенный высшей кинемотографической награды Франции "Сезар" и премии международного Каннского кинофестиваля за фильм "Посмотри на меня" (Comme une image, 2004).

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