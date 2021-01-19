Создатели сериала "Острые козырьки" сообщили о начале съемок последнего сезона

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Новый, шестой сезон получившего большую популярность в мире британского сериала "Острые козырьки" станет для него заключительным, сообщили в понедельник на официальном сайте сериала его создатели, объявив также о начале ранее отложенных съемок и намекнув, что история криминального клана Шелби на этом не закончится.

"После проволочек, вызванных пандемией COVID-19, мы возвращаемся к истории семьи [Шелби], которой угрожает огромная опасность, а ставки в игре, которую она ведут, вырастают до предела. Мы уверены, что этот сезон будет лучшим из всех шести и не оставит равнодушными поклонников сериала, которыми мы не устаем восторгаться. Хотя телесериал и подойдет к концу, наш рассказ продолжится уже в другой форме", - говорится в сообщении.

Сценаристом шестого сезона по-прежнему будет автор идеи сериала Стивен Найт, а режиссером - ирландец Энтони Бирн, снимавший пятый сезон "Острых козырьков". Съемочная группа будет соблюдать особые меры предосторожности, чтобы вести работу в период карантина, который был введен в Англии 4 января в связи с резким ухудшением эпидемической обстановки, которая, согласно оценкам экспертов, сейчас начинает постепенно стабилизироваться.

Первый сезон "Острых козырьков" вышел на телеканале Би-би-си в 2013 году и удостоился многочисленных британских и международных наград за режиссуру, операторскую работу, игру актеров, музыку и костюмы. Действие сериала разворачивается в промышленном Бирмингеме и Лондоне после окончания Первой мировой войны. Его герои - члены банды "Острые козырьки", которой руководят члены семьи Шелби, борющиеся за влияние с другими криминальными кланами и оказывающиеся в центре политических интриг.

За прошедшие годы число поклонников сериала значительно выросло и премьеру пятого сезона "Острых козырьков" только в Великобритании смотрело больше 7 млн человек (больше 10% населения страны). В конце прошлого года заслуги создателя сериала Найта были отмечены орденом Британской империи, который ему пожаловала королева Великобритании Елизавета II.