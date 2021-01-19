{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создатели сериала "Острые козырьки" сообщили о начале съемок последнего сезона

Рассказ об истории семьи Шелби продолжится уже в другой форме, отмечается в сообщении

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Новый, шестой сезон получившего большую популярность в мире британского сериала "Острые козырьки" станет для него заключительным, сообщили в понедельник на официальном сайте сериала его создатели, объявив также о начале ранее отложенных съемок и намекнув, что история криминального клана Шелби на этом не закончится.

"После проволочек, вызванных пандемией COVID-19, мы возвращаемся к истории семьи [Шелби], которой угрожает огромная опасность, а ставки в игре, которую она ведут, вырастают до предела. Мы уверены, что этот сезон будет лучшим из всех шести и не оставит равнодушными поклонников сериала, которыми мы не устаем восторгаться. Хотя телесериал и подойдет к концу, наш рассказ продолжится уже в другой форме", - говорится в сообщении.

Сценаристом шестого сезона по-прежнему будет автор идеи сериала Стивен Найт, а режиссером - ирландец Энтони Бирн, снимавший пятый сезон "Острых козырьков". Съемочная группа будет соблюдать особые меры предосторожности, чтобы вести работу в период карантина, который был введен в Англии 4 января в связи с резким ухудшением эпидемической обстановки, которая, согласно оценкам экспертов, сейчас начинает постепенно стабилизироваться.

Первый сезон "Острых козырьков" вышел на телеканале Би-би-си в 2013 году и удостоился многочисленных британских и международных наград за режиссуру, операторскую работу, игру актеров, музыку и костюмы. Действие сериала разворачивается в промышленном Бирмингеме и Лондоне после окончания Первой мировой войны. Его герои - члены банды "Острые козырьки", которой руководят члены семьи Шелби, борющиеся за влияние с другими криминальными кланами и оказывающиеся в центре политических интриг.

За прошедшие годы число поклонников сериала значительно выросло и премьеру пятого сезона "Острых козырьков" только в Великобритании смотрело больше 7 млн человек (больше 10% населения страны). В конце прошлого года заслуги создателя сериала Найта были отмечены орденом Британской империи, который ему пожаловала королева Великобритании Елизавета II.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
Умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков
Народному артисту России, композитору и пианисту был 71 год
Читать полностью