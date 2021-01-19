"Союзмультфильм" назвал победителя конкурса на озвучку нового персонажа "Ну, погоди!"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Победителем конкурса на озвучку нового персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!" стал мальчик из Москвы Эван Котляров, остальных финалистов конкурса включат в актерскую базу "Союзмультфильма" для возможного привлечения по другим проектам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба студии.

"Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте не в то время", - рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.

Москвич Эван Котляров в 2018 году принимал участие в шоу "Лучше всех" на Первом канале. Всего на кастинг поступило свыше 1 тысячи заявок, в короткий список вошли 12 человек. Их включили в актерскую базу киностудии для возможного привлечения по другим проектам. Участникам кастинга предложили озвучить второстепенного персонажа - Котенка, который появится в первом цикле эпизодов мультсериала.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов про "Ну, погоди!" в 2020 году. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.