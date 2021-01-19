В Липецке завершились съемки фильма "Небо" о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове

ТАСС, 19 января. Последний этап съемок художественного фильма "Небо" о погибшем в Сирии липецком военном летчике Герое России Олеге Пешкове завершен в Липецке. На экраны фильм выйдет в 2021 году, сообщила ТАСС во вторник представитель кинокомпании "Триикс медиа" Анастасия Третьякова.

"Наша съемочная группа закончила съемки фильма "Небо" в Липецке, ранее съемки прошли в Москве, в Крыму, в Сирии, непосредственно на территории авиабазы Хмеймим и в пункте базирования в Тартусе. Фильм "Небо" выйдет в 2021 году", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что съемки велись при поддержке Минобороны России с сентября 2020 года. Роль летчика исполнит актер Игорь Петренко, в ленте также участвуют Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова.

Как добавили ТАСС в управлении по культуре Липецкой области, съемки фильма вели на Липецком аэродроме и в других местах, связанных с жизнью и службой Пешкова в этом городе.

Летчик Липецкого авиацентра подполковник Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года после того, как его фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Пешкову посмертно присвоено звание Героя России. Летчик похоронен на кладбище Трубного завода в Липецке, его именем назван один из самолетов Липецкого авиацентра, школы в селе Хрущевка Липецкой области и в самом Липецке, имя Пешкова увековечено в названии улицы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке, в названии аллеи в городском парке Липецка.