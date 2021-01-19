В Ярославской области будут развивать кинопроизводство по проекту "Кино России"

ТАСС, 19 января. Ярославская область стала участником федерального проекта "Кино России". Это позволит развивать кинопроизводство на территории региона, сообщается во вторник на региональном портале органов государственной власти.

Соглашение о развитии теле- и кинопроизводства подписали глава региона Дмитрий Миронов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Соглашением предусмотрено создание кинокомиссии, которая по принципу одного окна будет оказывать кинокомпаниям помощь в организации и проведении съемок [в регионе]. Для работы будут приглашены эксперты в сфере киноиндустрии, представители творческой общественности. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять автономная некоммерческая организация "Центр развития туризма "Ярославия", - говорится в сообщении.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что развитие киноиндустрии повышает туристическую привлекательность региона, увеличивает бронь в гостиницах, обеспечивает занятость актеров. "Все это способствует социально-экономическому развитию Ярославской области", - уточнил глава региона.

В Ярославской области снимались такие кинокартины как "Драма на Волге", "Двенадцать стульев", "Большая перемена", "Афоня".

Проект "Кино России" предполагает создание и поддержку благоприятных условий для теле- и кинопроизводства в субъектах РФ. Сейчас на территории страны работают 16 кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки.