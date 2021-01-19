Прокат фильма "Блокадный дневник" Андрея Зайцева перенесли на осень

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выход картины "Блокадный дневник", основанной на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев событий, перенесли на 8 сентября 2021 года - день 80-летней годовщины начала блокады. Об этом ТАСС во вторник рассказал режиссер Андрей Зайцев.

Фильм планировалось выпустить в прокат 27 января 2021 года - в день 77-летней годовщины полного снятия блокады, но, по словам режиссера, его выход решили перенести из-за ограничений по заполняемости кинозалов.

"Нам важно, чтобы фильм посмотрело как можно больше людей. Поэтому мы решили не суетиться и подождать, когда ситуация с прокатом стабилизируется. Так как с фильмом про блокаду лучше выходить на какую-то дату, то мы перенесли выход на 8 сентября 2021 года. В этот день будет отмечаться 80 лет со дня начала блокады. Эта круглая дата будет широко отмечаться, поэтому выход нашего фильма в этот день, как нам кажется, будет более чем уместен", - сказал Зайцев.

События картины разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, только похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его последний раз и попросить прощения. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. В ноябре 2020 года картина удостоилась главного приза Московского международного кинофестиваля.