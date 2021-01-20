Новосибирский театр представит современную сценическую версию "Анны Карениной"

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Новосибирский театр "Старый дом" в сентябре представит новую сценическую версию "Анны Карениной" Льва Толстого в современной интерпретации, действие спектакля будет происходить в наши дни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В сентябре 2021 года на сцене театра "Старый дом" состоится премьера спектакля "Анна Каренина". Свое видение романа Льва Толстого представит главный режиссер театра Андрей Прикотенко. Работа над спектаклем началась в конце прошлого сезона. Артисты встречались с режиссером на платформе Zoom, слушали лекции известных филологов и театроведов, посвященные реалиям и истокам "Анны Карениной". Впереди продолжительный цикл полноценных очных репетиций", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС креативный продюсер спектакля Оксана Ефременко, действие романа будет разворачиваться в наше время. Спектакль охватит основной круг персонажей романа, включая Анну Каренину, ее мужа, графа Вронского, а также Левина и Китти.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как "Самый гастролирующий коллектив Новосибирска". В марте 2021 года "Старый дом" представит в Москве спектакль "Идиот" по роману Федора Достоевского, который показан в конкурсной программе фестиваля "Золотая маска".