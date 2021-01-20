МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Национальная литературная премия "Большая книга" начала прием заявок, сообщили ТАСС ее организаторы.

"На соискание "Большой книги" в шестнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года", - сказал представитель премии.

Гендиректор премии Георгий Урушадзе сообщил ТАСС, что в новом сезоне ожидает больше текстов. "В результате прошлогодней самоизоляции у писателей могло появиться время для работы. Как всегда, ждем открытий. Такими открытиями в прошлом для "Большой книги" становились Гузель Яхина, София Синицкая, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин и многие другие", - сказал собеседник агентства.

Правом выдвижения опубликованных произведений обладают их авторы, а также издательства, СМИ, творческие союзы, органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии - Литературной академии.

"Большая книга" была учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Среди соучредителей премии - ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.