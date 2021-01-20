Умерла режиссер документального кино Галина Долматовская

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Режиссер-документалист и сценарист Галина Долматовская, снявшая картины "Ильф - двойная экспозиция" и "Серебряковы. Французские этюды" умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 82-м жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста документального кино, киноведа, писателя Долматовской Галины Евгеньевны. Приносим соболезнования родным и близким Галины Евгеньевны", - говорится в сообщении.

Галина Долматовская родилась 11 марта 1939 года. Она окончила факультет журналистики МГУ, работала в Литературной газете, Научно-исследовательском институте киноискусства, Российском институте культурологии.

Стала автором сценариев к документальным картинам "Где-то возле Огненной Земли…", "Муза изгнания", "Уехать… Остаться…", сняла документальные фильмы "Иван Мозжухин, или Дитя карнавала", "Ильф - двойная экспозиция", "Женщина на Мавзолее", "Серебряковы. Французские этюды" и другие. Она также выступила автором нескольких книг.