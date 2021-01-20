Режиссер Нина Чусова впервые наберет курс на актерском факультете ГИТИСа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Режиссер и актриса Нина Чусова впервые наберет курс на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС. Обучение будет проходить в заочном формате.

"Это счастье видеть, как на твоих глазах открываются новые имена. В то же время своя мастерская - это и мое режиссерское взросление, когда помимо спектакля можно взращивать личности - своих сподвижников, которые будут делать завтрашний театр. Я внутренне созрела и готова к этому, поэтому приняла предложение ректора ГИТИСа Григория Заславского набрать свой курс", - сообщила ТАСС Чусова.

Она отметила, что в 2001 году окончила курс российского театрального режиссера Леонида Хейфеца, и как всего его ученики является продолжателем традиций актерской и режиссерской школы Алексея Попова и Марии Кнебель.

"Нас отличают строгие методы преподавания. Леонид Ефимович нам говорил: артист должен быть без кожи, чтобы всем нутром воспринимать свою профессию. Это не просто, но к этому надо стремиться. "Хейфеца" честны до конца в своей работе, и эти принципы я буду доносить своим ученикам", - добавила Чусова.

По ее словам, поступающие должны стремиться не к тому, чтобы быть правильными, а сделать, возможно, что-то и не так, но по-своему. "У меня огромный опыт отбора актеров. Меня обмануть сложно. Поступающий должен быть предельно честен и все", - пояснила режиссер.

Чусова родилась 18 апреля 1972 года. Окончила Воронежский Государственный театральный институт (актерский факультет). Играла в Академическом театре имени М. Горького в Самаре. В 2001 году окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) (курс Хейфеца). Поставила спектакли "Гедда Габлер" в "Сатириконе", "Шинель" и "Герой" в РАМТе, "Гроза" в "Современнике", "Тартюф" в МХТ им. Чехова и ряд других. Лауреат премий "Московские дебюты", "Чайка", "Гвоздь сезона".