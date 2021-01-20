Альбом российской фирмы "Мелодия" завоевал премию ICMA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Архивные записи с участием дирижера Дмитрия Китаенко, выпущенные фирмой "Мелодия" к 80-летию маэстро, удостоены Международной премии в области классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA). Об этом сообщила ТАСС в среду первый заместитель генерального директора фирмы "Мелодия" Карина Абрамян.

"Фирма "Мелодия" вновь получила престижную Международную премию в области классической музыки в категории Best Collection за альбом "Дмитрий Китаенко. Коллекция", выпущенный к 80-летнему юбилею выдающегося дирижера", - сообщила она.

Коллекция включает студийные и концертные записи 1974-1989 годов: "Золотой петушок" Римского-Корсакова и "Алеко" Рахманинова, "Дон-Жуан" Штрауса, симфонические опусы Буцко, Янченко, Кабалевского, Теодоракиса и других композиторов ХХ века, исполненные Академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии. Впервые были опубликованы "Гаянэ-сюита" Хачатуряна в исполнении оркестра Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и запись Второй симфонии Бернстайна. Абрамян подчеркнула, что Китаенко принимал непосредственное участие в составлении программы альбома.

Всего на премию было выдвинуто 365 релизов.

ICMA вручается с 2011 года и уже стала одной из самых авторитетных наград за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке в таких изданиях, как "Музыкальная жизнь" (Россия), Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik & Theater (Швейцария), Opera (Великобритания), Internationales Musik and Medienzentrum (Австрия) и других.