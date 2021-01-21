Фильм "Баллада о солдате" покажут в "Москино" к столетию со дня рождения драматурга Ежова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Военную драму "Баллада о солдате" Григория Чухрая, соавтором сценария к которой стал Валентин Ежов, бесплатно покажут в "Москино" с пленки в день столетия со дня рождения драматурга. Об этом сообщается на сайте кинотеатральной сети.

"21 января исполняется 100 лет со дня рождения замечательного кинодраматурга Валентина Ежова, написавшего сценарии к фильмам "Дворянское гнездо", "Баллада о солдате", "Это сладкое слово - свобода!", "Сибириада" и многим другим шедеврам советского кино", - говорится в сообщении на сайте.

В четверг гостей кинотеатра "Москино Салют" ожидает показ военной драмы "Баллада о солдате" Григория Чухрая, соавтором сценария к которой стал Валентин Ежов. Фильм, повествующий о нескольких днях жизни простого солдата, вышел на экраны в 1959 году. Его посмотрели свыше 30 млн советских зрителей, он собрал множество зарубежных кинонаград и номинировался на "Оскар" за лучший сценарий. Роли в нем исполнили Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Николай Крючков и другие артисты.

Советский и российский кинодраматург Валентин Ежов родился 21 января 1921 года. Он окончил сценарный факультет ВГИКа, где одним из его преподавателей был режиссер и сценарист Александр Довженко. Первой крупной работой Ежова в кино стал сценарий к фильму "Баллада о солдате", написанный совместно с Григорием Чухраем. Позднее он также принимал участие в создании сценария к комедии Георгия Данелии "Тридцать три", драме "Крылья" Ларисы Шепитько, картине "Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля, а также фильмам "Дворянское гнездо" и "Сибириада" Андрея Кончаловского. Всего по сценариям Ежова сняли свыше 45 картин.

Валентин Ежов удостоился звания заслуженный деятель искусств РСФСР, а также Государственной премии в области литературы и искусства за фильм "Белое солнце пустыни". Его не стало в 2004 году в возрасте 83 лет.