Музей музыки отметит фестивалем 130-летие со дня рождения дирижера Николая Голованова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки (РНММ) отметит 130-летие со дня рождения народного артиста СССР, дирижера и композитора Николая Голованова выставкой, а также циклом концертов и лекций. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Фестиваль "Голованов-гала", который пройдет с 21 января до 3 февраля, объединит серию крупных событий, среди которых выставка "Победный голос музыки" на улицах Москвы, цикл онлайн-концертов при участии Московского мужского камерного хора "Кастальский", Академического хора русской песни и солистов Большого театра России, а также виртуальные лекции и экскурсии о музыканте и его музее в Москве", - рассказали организаторы.

Концерты будут посвящены Голованову-дирижеру. Непосредственно в праздничную дату - 21 января - и 3 февраля прозвучат романсы и духовные песни, 25 января - фортепианная музыка. Трансляции будут доступны на портале "Культура.РФ", а также на сайте и на страницах Музея музыки в социальных сетях.

Выставочный проект "Победный голос музыки", посвященный маэстро Голованову и музыкантам Москвы в годы Великой Отечественной войны, уже украшает Архангельский переулок в Москве и будет представлен до 1 июня. 30 стендов включают редкие фотографии, воспоминания музыкантов, афиши, телеграммы и другие артефакты из фондов Музея музыки. Организаторы также пригласили всех интересующихся историей отечественной музыки посетить виртуальные экскурсии по музею-квартире Голованова (22 января) и Брюсову переулку, в котором расположена квартира и в котором жили многие знаменитые артисты (27 января). Лекции будут доступны на сайте и на страницах РНММ в социальных сетях.

Фестиваль подготовлен при поддержке Министерства культуры РФ.

Николай Голованов (1891-1953) - советский дирижер, композитор. В 1919 году совместно с Константином Станиславским организовал Оперный театр им. К. С. Станиславского (ныне Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко), художественным руководителем которого был с 1938 года. Также с 1937 года возглавлял Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио (ныне Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского), был главным дирижером Большого театра с 1948 года. Лауреат Сталинской премии (1946, 1948, 1950, 1951).