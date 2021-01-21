Театр имени Комиссаржевской в Петербурге покажет премьеру драмы "Дуэль" по повести Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Академический театр имени Веры Комиссаржевской покажет в четверг первую премьеру года - спектакль "Дуэль" по одноименной повести Антона Чехова. Автором инсценировки, постановки и музыкального оформления спектакля выступил главный режиссер труппы Леонид Алимов.

"Я глубоко убежден, что эта история - о вере с большой буквы, как ее представляет себе Чехов. Это его символ веры. Вера как чудо, именно поэтому мы делаем историю про дьякона Победова, про которого меньше всего можно подумать, что он - главный герой. Думаю, что именно он -alter ego Чехова, через этого героя автор транслирует свои мысли", - рассказал режиссер в беседе с журналистами.

В 1973 году повесть "Дуэль" экранизировал на "Ленфильме" классик отечественного кино Иосиф Хейфиц. В его картине "Плохой хороший человек" главные роли исполнили Олег Даль и Владимир Высоцкий. А в роли дьякона снялся тогда еще совсем молодой актер, а сейчас один из ведущих мастеров Театра имени Комиссаржевской, народный артист России Георгий Корольчук. Участвует он и в этом мужском спектакле, который, по словам постановщика, "наэлектризован женским присутствием".

Сценографию спектакля создал Анвар Гумаров. Художник по костюмам - Марина Агапова.