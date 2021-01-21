В Оренбурге впервые представит свои работы японская художница-иконописец Хироко Кодзуки

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Однодневная выставка работ японской художницы-иконописца Хироко Кодзуки состоится в Оренбурге, будут представлены 12 работ, сообщила ТАСС научный сотрудник Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юлия Серебрякова.

"Выставка работ Хироко Кодзуки - известной японской художницы-иконописца, супруги чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки впервые пройдет в Оренбурге 25 января. Будут представлены 12 икон, в том числе деисусная композиция, которую составляют работы "Спас", "Богородица", "Иоанн Предтеча" и "Ангел Хранитель", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Серебрякова, выставочный проект организован совместно с Оренбургским государственным университетом и по инициативе вуза, на базе которого работает Японский информационный центр.

Иконы, выполненные темперой (водорастворимой краской, состоящей из порошкового пигмента и натурального или искусственного связующего вещества) по дереву, автор планирует представить лично, уточнили в музее. Экспозицию также составят иконы "Архангел Михаил", "Воскресенье", "Чудо о змие", "Благовещение", "Святая Троица", "Казанская Богоматерь", "Спас на Убрусе" и "Рождество".

"Несмотря на традиционное буддистское воспитание, художница занимается иконописью с 1999 года. В свое время Хироко начала изучать историю средних веков и увлеклась историей и культурой России. Это увлечение и привело ее к написанию икон", - сказано в приглашении на выставку.

Посетителями выставки, по решению организаторов, могут стать взрослые и дети, вход свободный. В течение дня, 25 января, музей проведет четыре сеанса в 14:30, 15:30, 16:00 и 17:00.