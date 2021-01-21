В Петербурге ко Дню снятия блокады пройдет серия показов документального кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Открытая киностудия "Лендок" в Санкт-Петербурге проведет серию специальных показов фильмов, посвященных памяти жителей и защитников Ленинграда, сообщили в четверг в пресс-службе площадки. Программу представят публике 27 января, в 77-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады.

"27 января "Лендок" - старейшая [в России] студия документального кино, ни на сутки не прекращавшая свою работу в военное время, - представит главные ленты собственного производства в память о жителях и защитниках города, посвящая это мероприятие 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В программу войдут шесть работ", - рассказали в пресс-службе.

Программу показов откроет лента "Подвиг Ленинграда" (1959 год) режиссера Ефима Учителя. Драматургической основой фильма стала судьба школьницы Тани Савичевой, погибшей в блокаду, ее детский дневник. Зрители увидят масштабную кинолетопись обороны Ленинграда в картине Валерия Соловцова "900 незабываемых дней" (1964 год), а также первый "полный метр" о жизни осажденного города "Ленинград в борьбе" (1942 год), в котором команде режиссеров удалось снять эвакуацию горожан, падение немецкого самолета, выдачу 125 граммов "блокадного хлеба", строительство оборонных сооружений.

В этот же день публика сможет увидеть "Интервью с картиной" Адольфа Минкина (1963 год) - своеобразный диалог с полотном Иосифа Серебряного "Партизанский отряд". "Основой фильма стала уникальная хроника партизанских действий студентов-лесгафтовцев, дополненная трофейными немецкими киноматериалами", - рассказали в пресс-службе "Лендока". Также в программе - фильм Павла Когана "Город в осаде" (1969 год), созданный из десятков ранее не использовавшихся военных фотографий и оригинальных записей голосов Ольги Берггольц, Юрия Левитана и Виктора Меланеда, и лента "Блокада" Сергея Лозницы (2005 год), "без слов и музыки показывающая, как жизнь "сжимается в блокадном городе, уступая пространство смерти", отметили на киностудии.

Вход на сеансы бесплатный, по предварительной регистрации. Все показы пройдут при поддержке Госфильмофонда России.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов ведет свою историю с 1918 года. В годы Великой Отечественной войны "Ленкинохроника" была единственной фронтовой киностудией. Коллекция "Лендока" насчитывает более 50 тыс. единиц кинохроники. С 2012 года студия начала работу в формате арт-пространства, на ее площадке проходят встречи, кинопоказы, концерты, фестивали кино и музыки, а также действует образовательный центр с программами в разных областях киноискусства.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Советской армии удалось полностью снять блокаду лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.