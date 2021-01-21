Урин: заполняемость до 50% позволит Большому театру не обращаться за господдержкой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) будет опираться на свои финансовые возможности в связи с увеличением допустимого числа зрителей в залах до 50% вместимости и не обращаться за поддержкой к государству. Об этом заявил в четверг ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы с 22 января увеличено до 50% от общей вместимости зала. Министерство культуры РФ приняло аналогичное решение относительно федеральных театров и концертных залов на территории Москвы.

"Если при 25-процентной заполняемости зала мы были вынуждены просить помощи у государства, и оно нам помогало, то при 50% заполняемости мы не будем просить у государства денег. Мы постараемся укладываться в свои потребности. Как генеральный директор Большого театра я не ставлю вопрос о дополнительном финансировании", - высказал свою точку зрения Урин.

Как считает директор ГАБТ, увеличение заполняемости зрительных залов - важное для московских театров решение московских и федеральных властей. "Безусловно, это известие радостью отозвалось в наших сердцах", - отметил он.

Урин подчеркнул, что заполняемость залов - это не только финансовый вопрос. "Спектакля без зрителей не бывает. <...> Это необходимое взаимодействие между сценой и зрительным залом, который должен быть заполнен хотя бы наполовину", - считает он.

Опасения зрителей

Директор Государственного Академического Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что театр готов принимать больше зрителей, но она выразила опасение, что фактическое увеличение зрителей в зале произойдет не сразу. "Это правильная мера, потому что уменьшается количество заболевших. Если перенести количество болеющих на всех жителей Москвы, то это небольшой процент. Но вопрос в том, пойдут ли люди, поэтому с опаской относимся с точки зрения психологической настроенности", - поделилась она с ТАСС.

Она добавила, что театр планирует увеличить рассадку уже на ближайшие спектакли. По словам Михайловой, театр продолжает усиленно следить за безопасностью помещений, что подтверждают проверки Роспотребнадзора. "Заболеваемость среди сотрудников театра тоже упала. Если раньше у нас доходило до 30 человек, сейчас у нас всего два", - отметила директор театра.

С ней согласен и директор Государственного академического театр им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, он также приветствовал решение мэра Москвы и Минкультуры РФ, но обеспокоен, что зрители не сразу вернутся в театры. "Надеяться, что 22 января залы будут заполнены наполовину, не приходится. Рынок, в том числе билетный, имеет свойство стагнации. Должен осуществиться переход из одного качества в другое. Билетный рынок нужно восстановить. На это потребуется время", - пояснил он в разговоре с ТАСС.

Крок добавил, что в Вахтанговском театре есть спектакли, которые очень популярны у публики, и те, которые идут в зале на 200 мест, удастся заполнить наполовину, но в тысячном зале это произойдет не сразу. "Думаю, к 50-процентной заполняемости зала мы вернемся к марту, не раньше", - предположил директор театра.

Столичные залы с радостью приняли известие об увеличении допустимой заполняемости. Дополнительные билеты на мероприятия с 22 января поступают в продажу в залах Московской филармонии, Московской консерватории, Дома музыки и "Зарядья".