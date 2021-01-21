Умерла актриса Натали Делон

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Французская актриса Натали Делон, бывшая супруга актера Алена Делона умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в четверг ее сын Энтони Делон.

"Покойся с миром, мама", - оставил он короткое послание в своем Instagram на черном фоне, сопроводив его аналогичной подписью с указанием дат ее рождения и смерти. В соцсети он не сообщает о причинах смерти, однако, по данным Agence France-Presse, актриса умерла от быстро протекавшего онкологического заболевания.

За свою карьеру Натали Делон, чье настоящее имя Франсин Канова, успела сняться примерно в 30 кинокартинах. Одним из самых успешных был ее первый фильм "Самурай" (1967 год) Жан-Пьера Мельвиля, где главную роль исполнял ее супруг, который и помог ей получить роль. Их брак продлился с 1964 по 1968 год. После развода она продолжала сниматься в кино, сама занялась режиссурой и писала сценарии.