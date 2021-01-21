Уникальные фотоматериалы из жизни Улановой и Плисецкой представят на выставке в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Редкие фотографии из жизни и творчества двух балерин Галины Улановой и Майи Плисецкой представит на выставке Российская государственная библиотека искусств. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе библиотеки.

"Экспозиция под названием "Две богини. Галина Уланова и Майя Плисецкая" собрала почти сотню редких фотоснимков и других материалов, иллюстрирующих жизненный и творческий путь великих балерин, откроется 22 января и продлится до 9 февраля", - сказали в пресс-службе. В частности, зрители смогут посмотреть программы и буклеты спектаклей, рецензии разных лет из газет и журналов, ознакомиться с тематическими книгами и альбомами.

"В экспозиции также редкие снимки известного фотохудожника Мирона Шерлинга молодой примы-балерины Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Галины Улановой, сделанные в 30-х годах прошлого века", - пояснили в пресс-службе. Фонды библиотеки сохранили, в частности, вырезку из газеты "Советское искусство" от 19 января 1941 года, где ученица седьмого класса Московской хореографической школы Плисецкая, отмечается как "будущая танцовщица ярко выраженного лирического плана".

Но особенную ценность для фондов библиотеки и, соответственно, открывающейся экспозиции, представляет сохранившаяся заявка читательницы Майи Плисецкой от 23 августа 1945 года, в которой она просит "найти головные уборы для Раймонды". "В ходе подготовки выставки специалисты библиотеки нашли в фондах две фотографии молодой Майи Плисецкой, но без необходимой для исторических документов атрибуции, однако специалисты Большого театра подтвердили, что одна из фотографий - Плисецкая в роли Раймонды, сделанная в 1949 году",- заключили в пресс-службе.