Церемония вручения премии "Золотой орел" пройдет на "Мосфильме"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Победителей Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" назовут в пятницу на торжественной церемонии, которая состоится в первом павильоне "Мосфильма" и пройдет при строгом соблюдении санитарных норм. На главную награду претендуют пять фильмов, в том числе "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.

"Премия будет проходить в особом режиме и при строгом соблюдении всех санитарных норм, включая обязательный масочный режим", - рассказали в пресс-службе.

В номинации "Лучший фильм", помимо работ Кончаловского и Зайцева, представлены мелодрама "Лед 2" Жоры Крыжовникова, историческая картина "Союз спасения" Андрея Кравчука и спортивный фильм "Стрельцов" Ильи Учителя.

Сценарии к фильмам "Блокадный дневник" (фильм удостоен главного приза Московского международного кинофестиваля в 2020 году), "Дорогие товарищи!" (картина претендует на соискание премии "Оскар" от России) и "Союз спасения" также вошли в соответствующую номинацию. В категории "Лучший режиссер" представлены Андрей Кончаловский, Андрей Зайцев и Жора Крыжовников. Лидером по количеству номинаций - их у картины 13 - стал "Союз спасения". В актерских номинациях на награду претендуют Ольга Озоллапиня ("Блокадный дневник"), Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Стася Милославская ("Стрельцов"), Юра Борисов ("Калашников"), Максим Матвеев ("Союз спасения"), Александр Петров ("Стрельцов") и другие.

Среди телефильмов или мини-сериалов до 10 серий в номинацию попали "Дипломат" Юрия Кузьменко, "Магомаев" Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова, "Одесский пароход" Сергея Урсуляка. В категории ТВ-сериалов более 10 серий представлены "Заступники" Владимира Котта, "Триггер" Дмитрия Тюрина и "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.

На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют "Белка и Стрелка. Карибская тайна" Инны Евланниковой, "Иван Царевич и Серый волк 4" Константина Феоктистова, "Хозяйка Медной горы" Дмитрия Геллера.

О премии

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В 2019 году лучшим фильмом года признали криминально-драматический триллер "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского.