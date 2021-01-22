В Третьяковке откроют сразу семь новых выставок

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея, которая вновь откроется для посетителей в пятницу, подготовила сразу семь новых выставок. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

"Мы открываем семь выставок в трех зданиях. Я счастлива, что в ноябре, когда нас закрыли, мы поставили перед собой задачу сделать все, чтобы к 31 декабря все выставки были готовы. И мы с нетерпением ждали момента, когда сможем открыть свои двери и принять нашу публику, которая, думаю, тоже заждалась", - рассказала Трегулова.

Одна из наиболее ожидаемых выставок в Новой Третьяковке на Крымском Валу - ретроспектива Роберта Фалька, открытие которой ранее прошло онлайн. Предыдущая выставка художника в Третьяковке была в 1924 году. Если говорить о последних десятилетиях, выставка Фалька проходила в 1992 году в Русском музее.

Нынешняя выставка, куратором которой выступает Татьяна Левина, объединила около 200 живописных и графических работ художника из 43 музейных и частных собраний. Это произведения из коллекций Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Русского музея и других российских музеев, а также из Лихтенштейна и Армении.

"В такой сложной ситуации, в которой мы монтировали в ноябре - декабре эту выставку, можно было пойти по упрощению задачи, но мы поставили перед собой цель реализовать этот проект так, как мы его задумали. Спасибо Министерству культуры, что пошли нам навстречу, оформили все необходимые разрешения для выдачи нам произведений из федеральных музеев, расположенных в регионах, а также из Государственного Русского музея", - отметила Трегулова.

Лаборатория будущего

Также в Новой Третьяковке можно увидеть выставку современного художника, скульптора, автора объектов и инсталляций, фотографических и видеопроектов Аллы Урбан. Выставка "Алла Урбан. Из железа в каплю" представляет 11 произведений разных лет: девять крупных объектов и инсталляций, созданных с 2014 по 2020 год, а также два видеофильма.

Третья выставка, которая открывается в здании на Крымском Валу, но уже в Западном крыле, - "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России". Первоначальная версия этой выставки была показана в петербургском "Манеже" и стала там одним из наиболее посещаемых проектов за последние годы. Работы художников шестидесятых и семидесятых годов перекликаются с произведениями русского авангарда начала XX века и работами современных художников.

На выставке представлено несколько сотен произведений из собраний Третьяковской галереи, Пушкинского музея, музея современного искусства "Гараж" и ряда других. Так как многие экспонаты движущиеся, перед ними, чтобы обезопасить людей с нарушениями вестибулярного аппарата, в экспозиции размещены соответствующие предупреждения.

Также в Западном крыле Новой Третьяковки открывается для публики выставка "Олег Зотов и Ида Ручина. Чукотка. Эпическая сага. Вступление". В ее состав вошли около 40 широкоформатных фотографий, представляющих зрителям жизнь коренных народов Севера и природу Чукотки.

Новые выставки в Лаврушинском

"Если мы перенесемся в Лаврушинский переулок, то, конечно же, главная выставка, о которой я бы хотела сказать - "Александр Бенуа и его "Мир искусства". Что мне нравится в этой экспозиции: работы Бенуа представлены рядом и параллельно с работами других художников, входивших в это объединение. И ты начинаешь понимать, что при всей невероятной яркости и индивидуальности каждого из мастеров, их действительно объединяло очень многое", - отметила Трегулова.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Бенуа и продолжает цикл проектов, посвященных графике, которые регулярно проводятся в пространстве залов графики постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Как добавила собеседница агентства, в этот раз, с учетом пожеланий посетителей, был разработан специальный маршрут, чтобы из вводного зала музея можно было сразу попасть именно на эту выставку.

Откроется и камерный проект "Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение", с которого начинается цикл выставок, представляющих библейские эскизы художника. "Это эскизы для неосуществленных росписей в так и не построенном храме - у Иванова была идея создать некий храм, "храм человечества", - сказала Трегулова.

Она добавила, что в Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке продолжает работу выставка Марии Якунчиковой-Вебер, одной из самых талантливых и драматичных фигур в искусстве Серебряного века, одной из первых женщин в России, получивших профессиональное художественное образование.

Еще одна новая выставка в Инженерном корпусе - "Константин Кузнецов. Париж, Бретань, Нормандия". "Это малоизвестный художник в России. Он родился в Нижнем Новгороде, был современником Якунчиковой-Вебер. Очень интересно посмотреть и сравнить работы этих художников. Кузнецов достаточно рано уехал во Францию, где и прожил всю жизнь. Иногда его более поздние работы напоминают работы Оскара Кокошки", - отметила генеральный директор Третьяковской галереи.