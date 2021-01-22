Высоцкая: решение экспертов "Оскара" по поводу "Дорогих товарищей!" сложно предугадать

"Понять могут все и все, но если бы картины получали или не получали награды только в зависимости от того, как их поняли или не поняли члены жюри. Здесь имеет значение миллион обстоятельств. Это и политические моменты, и другие претенденты на награду. Если бы за "Оскар" в один год боролись "Крестный отец" и "8 ", кого бы выбрало жюри? Я уверена, что огромное количество людей в мире поймет этот фильм, но будут и такие, для кого это кино будет не интересно, не близко, даже скучно. В любом случае судьба "Оскара" решается не так", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос ТАСС, смогут ли члены киноакадемии понять картину.

О выдвижении черно-белой драмы Кончаловского на премию "Оскар" сообщил ТАСС в ноябре 2020 года председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Сам Кончаловский в разговоре с агентством отметил, что ему дорого мнение коллег, принявших такое решение, но усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с этой историей.

Высоцкая исполнила в фильме роль партийной работницы Людмилы, чья дочь пропадает во время демонстрации. По ее словам, она из тех артистов, которые "всегда защищают своего персонажа и могут объяснить любые его действия". "Во-первых, потому, что только тогда образ будет убедительным, во-вторых, потому, что уверена - нет на свете людей однозначно плохих или исключительно хороших. Конечно, есть патологические, медицинские случаи - мы не берем Чикатило. А истории Людмилы или Хельмута из фильма "Рай" (режиссер Андрей Кончаловский - прим. ТАСС) - это истории общечеловеческие", - пояснила актриса.

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном в советское время. Картина удостоилась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград. 93 церемония вручения премий Американской Киноакадемии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.