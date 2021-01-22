Сергей Женовач выпустит спектакль "Заговор чувств" по Юрию Олеше в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова готовится представить первую премьеру 2021 года, которой станет спектакль "Заговор чувств" по произведениям Юрия Олеши (1899-1960) в постановке художественного руководителя театра Сергея Женовача. Премьерные показы состоятся 6 и 7 февраля, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"Сейчас в Московском художественном театре полным ходом идут репетиции спектакля "Заговор чувств" по одноименной пьесе Юрия Олеши и его же роману "Зависть". Постановку осуществляет наш художественный руководитель Сергей Васильевич Женовач. Над сценографией спектакля работает Александр Боровский, художник по свету - Дамир Исмагилов, композитор - Григорий Гоберник. В ролях занята большая группа талантливых актеров театра", - сказала пресс-атташе.

Сам Женовач прокомментировал ход репетиций. "Вместе с главным художником театра Александром Боровским я работаю над спектаклем "Заговор чувств" по одноименной пьесе Юрия Олеши и его же роману "Зависть". Трудно говорить о работе, которая еще пока не завершена", - отметил Женовач. - Но все равно хочется поделиться той радостью и удовольствием, которые на сегодняшнем этапе я получаю от встречи с этой литературой и прекрасными артистами - Михаилом Пореченковым, Артемом Волобуевым, Алексеем Красненковым, Софьей Райзман, замечательным Авангардом Николаевичем Леонтьевым и другими. На репетициях мы много смеемся, хулиганим, и мне хочется, чтобы так все продолжалось. Главное, когда выдумываешь спектакль, самим получать удовольствие. Пока это удается".

Постановки Олеши в МХТ

Как выразилась пресс-атташе, предстоящая премьера станет возвращением Юрия Олеши в Московский художественный театр. "Новый спектакль - это сценическая версия театра, объединившая два произведения - пьесу "Заговор чувств" и роман "Зависть", - уточнила она.

Собеседница агентства напомнила, что в конце 1920-х годов, когда вышел роман Олеши "Зависть", во МХАТе мечтали о том, чтобы Юрий Карлович (Олеша) стал автором Художественного театра. "Владимир Иванович Немирович-Данченко в 1931 году отзывался о писателе так: "Из всех пишущих для сцены я чувствую драматурга настоящего пока только в трех - Булгаков, Афиногенов и Олеша", - привела она слова из архивных источников.

"Завлит МХАТа Павел Марков переживал, что Художественный театр упустил пьесу "Заговор чувств" - в 1929 году ее поставил Театр имени Вахтангова. Марков вообще был очарован блестящим даром Олеши: "Раз его увидев, уже нельзя было позабыть - он врезался в память своей дерзкой необычностью. Проницательные его наблюдения сразу облекались в необыкновенную форму. Среди нас бродил волшебник, охваченный какими-то осенившими его образами. Он был мудр и наивен", - процитировала пресс-атташе.

Продолжая исторический экскурс, она отметила, что, упустив "Заговор чувств", в 1930 году Художественный театр взял реванш: здесь поставили инсценировку сказки Юрия Олеши "Три толстяка". "МХАТу нужен был спектакль для детей, своего рода замена легендарной "Синей птице", - пояснила Витвицкая. - "Три толстяка" 1930 года продержался в репертуаре недолго. Позже МХАТ вновь вернулся к знаменитой сказке Олеши: спектакль режиссера Владимира Богомолова, поставленный в 1961 году, прошел 761 раз".

"К 15-летию революции МХАТ заказал Олеше пьесу о новой советской жизни. И тут начались творческие мучения. Юрий Олеша писал разные варианты пьесы - она называлась то "Модест Занд", то "Смерть Занда", то "Нищий", то "Нищета философии". Но пьесу он так и не дописал. В середине 1930-х годов Олеша просто замолчал. Писатель Фазиль Искандер считал это проявлением стойкости. По его выражению, "молчание порою требует от писателя не меньшего мужества и таланта", - заключила пресс-атташе МХТ.