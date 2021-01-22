Китайский художник Чжан Хуань выступит на форуме Art Moscow Online

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китайский художник Чжан Хуань станет одним из хедлайнеров международного форума Art Moscow Online, который пройдет 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу.

"Художник расскажет о последних работах, своей первой персональной выставке в России и о том, как сочетать в творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры, и почему он вновь планирует вернуться к перформансу. Интервьюер - Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа", - рассказали в пресс-службе.

Чжан Хуань создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В своих работах затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода. Осенью прошлого года в Эрмитаже прошла первая в России персональная выставка художника "Чжан Хуань. В пепле истории".

Также среди зарубежных хедлайнеров - директор музея Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс и другие. На форуме выступят также директор Пушкинского музея Марина Лошак, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художники Владимир Дубосарский, AES+F. Трансляция программы будет вестись на сайте форума, площадках информационных партнеров.

Мировые художники и эксперты обсудят в том числе и последствия пандемии, оказавших влияние на сферу искусства. По мнению директора форума Art Moscow Online, генерального директорв компании "Экспо-Парк Выставочные проекты" Василия Бычкова, происходящее дало новый виток развития культуры.

"Мы давно видим растущий интерес общественности к искусству, сегодня это восходящий тренд. Art Moscow Online - это уникальный форум, который призван показать актуальный срез происходящего не только в искусстве, но и в дизайне, архитектуре, коллекционировании - задать культурную повестку на 2021 год. А онлайн формат форума позволит погрузиться в арт-среду каждому желающему, не выходя из дома", - прокомментировал он. По информации организаторов, присоединиться к онлайн-трансляции мероприятий форума можно будет бесплатно.