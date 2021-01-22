Умерла актриса Мира Фурлан, снявшаяся в сериалах "Остаться в живых" и "Вавилон-5"

ТАСС, 22 января. Хорватская актриса Мира Фурлан, известная по ролям в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых", умерла 20 января в возрасте 65 лет. Об этом в пятницу сообщается на ее странице в Twitter.

Смерть актрисы также подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински. "Мира была хорошей и доброй женщиной, потрясающе талантливой исполнительницей и другом всех актеров и членов съемочной группы "Вавилона-5". Мы все опустошены этой новостью", - написал он на своей странице в Twitter. Стражински отметил, что некоторое время назад у Фурлан начались проблемы со здоровьем. Причина смерти актрисы не уточняется.

Фурлан родилась в Загребе в 1955 году. Снималась в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5" (1993-1998) и драматическом телесериале "Остаться в живых" (2004-2010), где исполнила роль Даниэль Руссо.