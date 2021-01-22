{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девять объектов культуры введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Завершится реконструкция моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка, будет построен павильон "Ластоногие" и новый вход в зоосад со стороны метро "Баррикадная"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Департамент строительства Москвы до конца 2021 года введет в эксплуатацию девять объектов культуры, в том числе павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке и Оружейные пруды в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"До конца 2021 года департамент строительства города Москвы планирует ввести девять объектов культуры", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в этом году завершится реконструкция моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка, будет построен павильон "Ластоногие" и новый вход в зоосад со стороны станции метро "Баррикадная".

Также планируется завершить работы по реконструкции Оранжерейных прудов на территории музея-заповедника "Царицыно". Кроме этого, будут построены внутриплощадочные инженерные коммуникации в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское".

Теги
Россия
Генеральным директором Российской национальной библиотеки назначен Владимир Гронский
На данном посту он сменил Александра Вершинина, возглавлявшего библиотеку с августа 2018 года
Читать полностью