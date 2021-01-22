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Власти Петербурга рассчитывают, что памятник Чайковскому у Мариинки появится в 2022 году

Победителями международного конкурса на проект памятника композитору стали Виктор Гаврилов и Екатерина Пильникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Памятник Петру Чайковскому установят перед Концертным залом Мариинского театра в 2022 году. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

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По словам чиновника, сейчас решается вопрос о выделении финансирования на первый проект, который будет реализован перед третьей сценой Мариинского театра. "Скорее всего, в следующем году памятник будет уже готов", - добавил он.

В сентябре прошлого года в Петербурге определили сразу двух победителей международного конкурса на проект памятника Петру Чайковскому. Ими стали Виктор Гаврилов и Екатерина Пильникова. В проекте молодого скульптора Пильниковой композитор предстает в полный рост, держа в руке партитуру. Эскиз Гаврилова и его коллег - трехмерная модель головы Чайковского, выполненная из параллельно расположенных горизонтальных пластин.

Памятник планируют установить за счет фонда Валерия Гергиева, художественного руководителя - директора Мариинского театра.

В 2020 году отмечалось 180-летие со дня рождения автора музыки к балетам "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", опере "Пиковая дама" и других. Чайковский прожил большую часть жизни в Петербурге, он похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

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