Родные Виктора Цоя подали новый иск к создателям фильма о музыканте

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый иск подан к создателям фильма "Цой". Об этом в пятницу сообщил режиссер картины Алексей Учитель.

"Было два иска [от сына Виктора Цоя Александра Цоя] о том, что мы якобы оскорбили в фильме честь и достоинство Виктора. Оба этих иска были отклонены в Пресненском районном суде города Москвы. Это объективно. Мы не нарушали законов Российской Федерации, рассматривать нечего. Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск", - написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что иск подан в Савеловский районный суд Москвы. По информации режиссера, суд принял иск. Вместе с тем Учитель выразил надежду на то, что ситуация разрешится. "Верю, что <...> люди убедятся, что мы никого не оскорбляем", - добавил он.

Онлайн-премьера фильма о лидере группе "Кино" прошла в четверг на онлайн-платформе Okko.

О ситуации вокруг картины

Осенью прошлого года Александр Цой подал Пресненский суд Москвы иск к студии режиссера Алексея Учителя "Рок" и кинопрокатчикам. Согласно документу, Цой просил суд обязать удалить изображение его отца и запретить использовать его персональные данные. Иск был оставлен судом без движения.

Кроме того, Александр Цой 1 сентября 2020 года опубликовал на своей странице в сети "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, где от лица наследников музыканта публично высказал позицию о фильме "Цой", который готовился к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких".

Учитель уже отмечал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Режиссер подчеркнул, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек. Министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что картина получила прокатное удостоверение на законном основании.