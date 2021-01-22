Путин направил приветствие участникам и гостям премии "Золотой орел"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Эта престижная профессиональная награда присуждается за яркие достижения в сфере киноискусства и значимый вклад в развитие отечественной культуры. Многие годы она является бесспорным свидетельством успешности проектов, позволяет судить об их высоком художественном уровне", - отметил президент.

"И конечно, вручение премии "Золотой орел" - это всегда большое событие для всех лауреатов, для команд, которые трудились над интересными творческими замыслами, посвящали себя их продвижению. Уверен, что эта заслуженная награда вдохновит вас на новые свершения, поможет в воплощении неординарных идей, которые обязательно найдут отклик у зрителя", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам мероприятия здоровья, удачи и всего доброго.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В 2019 году лучшим фильмом года признали криминально-драматический триллер "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского.