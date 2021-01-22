Немоляева и Матвеев получили награды "Золотой орел" за роли в телесериалах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Награды национальной кинопремии "Золотой орел" получили в пятницу актриса Светлана Немоляева и актер Максим Матвеев, отмеченные за лучшие роли в телесериалах, передает корр. ТАСС.

Церемония награждения победителей проходит в первом павильоне "Мосфильма". В номинации "Лучшая актриса на телевидении" премии удостоилась Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, сыгравшая в сериале "Дипломат". Награждение актрисы зал приветствовал овациями. "Спасибо большое, я жутко горда, даже передать не могу как. <…> Это счастье, что я вдруг получаю признание от такой потрясающей премии, от людей, которые составляют гордость и счастье нашего кинематографа", - сказала актриса.

За лучшую мужскую роль на телевидении отмечен Максим Матвеев, исполнивший главную роль в сериале "Триггер". Артист не присутствовал на премии, поскольку, по словам продюсера Александры Ремизовой, получившей за него награду, находится в другой стране.

Лучшие сериалы и другие номинации

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) назван телефильм "Одесский пароход" режиссера Сергея Урсуляка, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в конце 2020 года. "Я очень рад и благодарен тем, кто дал возможность это снять, моей группе, актерам. Но главным образом я благодарен этой награде за то, что мы можем еще раз вспомнить человека, который сыграл огромную роль в атмосфере нашей жизни. Я говорю о Михаиле Михайловиче Жванецком. Я благодарен ему больше всего", - сказал Урсуляк, получая награду.

Лучшим телесериалом (более десяти серий) стал "Триггер" режиссера Дмитрия Тюрина. "Я очень нервничаю, это мой первый приз. Спасибо большое Саше Цекало, потому что без него никогда не было бы этого проекта, который поверил в то, что мы сможем это сделать. Спасибо Максиму Матвееву, спасибо Диме (Тюрину), который все это снял", - поделилась эмоциями продюсер проекта Александра Ремизова.

Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван "1917" Сэма Мендеса.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.