Продюсер фильма "Союз спасения" назвал необоснованными обвинения в плагиате музыки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Продюсер фильма "Союз спасения" Анатолий Максимов считает необоснованными обвинения композиторов, назвавших плагиатом музыку из фильма. Об этом он сообщил в письме, адресованном президенту Национальной академии кинематографических искусств и наук России Владимиру Наумову и опубликованном на сайте академии.

Ранее в СМИ появилась информация, что композиторы, пишущие музыку для кино, просят исключить саундтрек "Союза спасения" из списка номинантов премии "Золотой Орел" в категории "Лучшая музыка". По их мнению, саундтрек не является полностью оригинальным и напоминает уже существующую музыку из фильма "Меч короля Артура". Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в пятницу вечером, лауреатом в номинации "Лучшая музыка к фильму" стал саундтрек Юрия Потеенко к фильму "Доктор Лиза".

"Согласно нашему замыслу, для того, чтобы сделать исторический материал картины более близким современному зрителю, мы включили в музыкальное решение проекта, наряду с оригинальными, созданными для фильма темами, реминисценции культовых российских рок-композиций девяностых - двухтысячных", - говорится в письме.

По мнению продюсера, композитор Дмитрий Емельянов блестяще справился с "преодолением временного барьера" и дал "Союзу спасения" уникальное звучание, "не имеющее аналогов в отечественной киноиндустрии". В качестве примеров подобных решений Максимов привел фильм "Великий Гэтсби" и сериал "Мир Дикого Запада". "Но там просто в голову никому не приходит дисквалифицировать создателей из номинаций на престижную премию, обвиняя их во вторичности", - подчеркнул он.

Отвечая на обвинение в том, что саундтрек напоминает музыку к картине "Меч короля Артура", продюсер заявил, что композиция "Конная атака" не совпадает с саундтреком к фильму Гая Ричи "ни мелодически, ни гармонически". При этом он отметил, что саундтрек к "Союзу спасения" издавался в США компанией Hollywood Records по поручению студии Disney, которая занимается дистрибуцией фильма. "Скрупулезный подход этой компании к соблюдению авторских прав не нуждается в комментариях", - подчеркнул Максимов.

Он назвал "крайне сомнительным" профессионализм подписавшихся под текстом письма. "Мы ознакомились с фильмографией подписантов и вынуждены констатировать отсутствие у большинства из них опыта работы не только в "масштабном коммерческом", но и вообще в кино", - пояснил продюсер.