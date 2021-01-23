Мировая премьера оперы "Идиот" состоялась на Приморской сцене Мариинского театра

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Мировая премьера оперы "Идиот", созданная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, прошла на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Как рассказал ТАСС дирижер спектакля, главный дирижер театра Павел Смелков, публика в столице Дальнего Востока тепло приняла спектакль.

"Для коллектива Приморской сцены и для меня лично большая честь, что нам доверили мировую премьеру оперы Александра Смелкова "Идиот", приуроченную к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Это произведение, следующее основным драматургическим коллизиям романа и раскрывающее сложные образы главных героев, написано музыкальным языком, сочетающим в себе яркие "открытые" вокальные партии и сложную гармоническую оркестровую фактуру. Труппа театра с огромным воодушевлением работала над подготовкой премьеры и добилась отличного результата, который вызвал теплый прием владивостокского зрителя", - рассказал Смелков.

Автором оперы, впервые сыгранной 22 января, является его отец - русский композитор Александр Смелков. Выпускник Ленинградской консерватории, он создал несколько симфоний, кантат, множество камерных ансамблей и вокальных сочинений, но наиболее широкую известность среди меломанов композитор получил после резонансной премьеры оперы "Братья Карамазовы" на сцене Мариинского театра в 2008 году. Это была первая постановка новой оперы, которая по инициативе художественного руководителя и директора Мариинки Валерия Гергиева создавалась современным композитором по заказу театра. Ее премьера вызвала большой интерес публики и критиков.

"Идиот" стал второй частью задуманного композитором оперного триптиха на сюжеты легендарных романов Федора Достоевского. По словам Павла Смелкова, планируется, что сыгранная 22 января в концертном исполнении опера получит сценическое воплощение и будет показана коллективом Приморской сцены не только на Дальнем востоке, но и в Санкт-Петербурге.

Приморская сцена Мариинского театра существует во Владивостоке с 2016 года, до этого театр назывался Приморским театром оперы и балета. Сегодня это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При нем функционируют три сцены: Большой зал, Малый зал и Летняя площадка. Театр проводит гастроли в Китае, Южной Корее, а также в Санкт-Петербурге на основной сцене Мариинки.