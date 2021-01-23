В Москве прошла премьера фильма о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьера военно-исторического художественного фильма "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской - первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны, прошла в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы, передает корреспондент ТАСС.

Роль героини исполнила актриса Московского академического театра имени Вл. Маяковского Анастасия Мишина. Лента рассказывает историю Зои, ушедшей в октябре 1941 года после школьного выпускного добровольцем на фронт. После краткого курса обучения она была зачислена в разведывательно-диверсионный отряд Западного фронта. При выполнении боевого задания в тылу врага в Подмосковье девушка была схвачена немцами и повешена.

Замдиректора Музея Победы Светлана Любенкова отметила, что кинотеатр "Поклонка" часто проводит премьеры знаковых фильмов о героизме и мужестве людей во время войны. "Но сегодня день особенный, и фильм особенный. Вчерашняя школьница <...> показала всему миру <...> что нет предела человеческим возможностям, человеческой вере, когда ты бьешься за свою семью, за свою страну. Наша задача - сделать так, чтобы как можно больше молодых людей увидело этот фильм, - сказала замдиректора.

В производстве картины приняли участие киностудия им. Горького, кинокомпания "Триикс Медиа", Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Минкультуры РФ. Режиссерами фильма стали Леонид Пляскин и Максим Бриус. Над сценарием работал Андрей Назаров при участии Андрея Тумаркина. В прокат фильм "Зоя" выйдет 28 января.

Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк сказал, что съемки шли пять лет. "За это время менялся сценарий, немного менялось название фильма. В мире началась пандемия коронавируса, но нас это не остановило. И сегодня я с гордостью сообщаю, что фильм "Зоя" выходит в широкий прокат. Фильм выходит в юбилейный год, в этом году исполняется 80 лет со дня подвига Зои Космодемьянской", - отметил он со сцены. Мартынюк подчеркнул, что фильм стал народным проектом, тысячи жителей разных регионов России присылали пожертвования на его создание.

В день премьеры в фойе кинозала "Жуков" Музея Победы открылась выставка "Женщины - Герои". Во временной экспозиции представлены картины художника Асара Сафиулина. Среди них - портреты снайпера Людмилы Павличенко, партизанки Марии Мельникайте, летчицы Марины Чечневой, командовавшей эскадрильей ночного легкобомбардировочного полка, а также других участниц сражений, медсестер, санинструкторов. Посетители кинотеатра смогут увидеть выставку до 15 февраля.