В Дагестане снимут продолжение мультсериала о жизни в горском ауле

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Шесть новых серий мультсериала "Приключения в ауле мастеров" рассказывающего о приключениях городского подростка, попавшего в горский аул, снимут в Дагестане в 2021-2022 годах, в этом году проект выиграл президентский грант на сумму более 3,3 млн рублей, сообщил ТАСС автор проекта, руководитель студии анимации "Альтус-групп" Руслан Салимагаев.

Первые три серии мультсериала, получившие название "Аул мастеров", были сняты в 2018 году также с использованием средств президентского гранта. Показы мультфильмов были организованы в школах Дагестана, также серии "Аула мастеров" размещены на YouTube-канале студии "Альтус-групп".

"Сейчас мы выиграли грант на создание шести серий продолжительностью 6-8 минут. Это будет мультсериал "Приключения в ауле мастеров"… В перспективе мы хотим сделать полнометражный мультфильм про весь Северный Кавказ - мы все похожи, мы все братья и сестры, у нас много общество и в традициях, и в культуре, и даже в кухне. Поэтому "Аул мастеров" - это такое место, которое мы не разделяем на нации, мы знакомим зрителей с теми ремеслами, которые есть у всех народов Северного Кавказа, и через каждое ремесло рассказываем какую-то историю", - сказал Салимагаев.

По его словам, идея подобного проекта появилась несколько лет назад, была создана студия, несколько человек прошли необходимое обучение. Изначально проект реализовывался на частные средства.

"Мы все в любом возрасте в душе остаемся детьми и любим мультфильмы. Вообще, анимация всегда хорошо воспринимается и детьми, и взрослыми, через нее можно донести до человека и историю, которую мы иногда забываем, и наши традиции уважения к старшим, гостеприимства и так далее. В каждой серии наш герой - ребенок, которого на лето родители отправили в деревню к дедушке и бабушке, узнает что-то новое о жизни в "Ауле мастеров", о том, чем занимаются его жители", - рассказал собеседник агентства.

Основные идеи авторов

Одна из идей, которую пытаются донести до зрителя авторы мультсериала, - горские аулы не должны опустеть, в них должна продолжаться жизнь. "Я думаю, что многие смогут узнать в нашем главном герое самих себя. И действительно, первые серии мультфильма получили много отзывов - люди говорили, что "это про нас". И это, конечно, очень вдохновляло нас на дальнейшую работу", - отметил руководитель проекта.

По его словам, новые серии мультсериала планируется сопроводить субтитрами на национальных языках народов, проживающих в разных регионах Северного Кавказа. "Сейчас дети, молодежь очень плохо знают свой родной язык, и мы очень хотели бы заняться этой проблемой. Впоследствии мы хотим поработать над тем, чтобы озвучить серии мультсериала на разных языках", - пояснил Салимагаев.

Он уточнил, что над новыми сериями будет работать команда из восьми человек, работу над "Приключениями в ауле мастеров" планируется полностью завершить к февралю 2022 года, первые серии мультсериала намерены презентовать уже в конце лета этого года. Кроме того, в рамках работы над проектами предполагается провести мастер-классы и открытие уроки по анимации для детей и подростков.